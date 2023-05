IBRAHIMA SALL du MODEL offre un lot de ventilateurs et de denrées alimentaires à la prison de mbake Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Mai 2023 à 00:24 | | 0 commentaire(s)|

Le Parti, politique Model, dirigé par l’ancien ministre de l’Éducation nationale, Ibrahima Sall, n’a pas dérogé à la règle. Un responsable dudit parti, Cheikh Niang, a remis, de la part de l’ancien Directeur général de la Sicap, un important lot de ventilateurs et de nourriture à la Maison d’arrêt et de correction de Mbacké. La situation dans les prisons sénégalaises préoccupe l’ancien ministre de l’Education nationale, Ibrahima Sall. Venu représenter le leader du Parti Model, à la Maison d’arrêt et de correction de Mbacké (Mac), pour rendre visite à un membre de leur parti politique, Cheikh Niang, a remis un important lot de ventilateurs et de nourriture à la Maison d’arrêt et de correction de Mbacké. « Nous sommes là aujourd’hui pour rendre visite à l’un de nos



militants qui a maille à partir de la justice et qui a été condamné à six mois ferme depuis le vendredi passé. Nous sommes là pour lui rendre visite et nous avons constaté que les détenus sont dans des conditions difficiles avec une chaleur exécrable », a indiqué Cheikh Niang, venu représenter l’ancien directeur de la Sicap, qui a discuté avec l’administration pénitentiaire, pour connaître leurs besoins. « Nous avons discuté avec l’administration pénitentiaire qui nous a fait savoir que cette zone de Mbacké est très chaude. Donc les personnes privées de liberté souffrent de chaleur et attendent l’aide des bonnes volontés en besoin matériel et des ventilateurs», confie-t-il. Et de poursuivre, « lorsqu’il nous a dit cela, j’en ai discuté avec le Président Ibrahima Sall qui nous a dit qu’il est prêt à nous accompagner dans le domaine social. C’est ainsi, qu’il nous a instruites de demander auprès de l’administration pénitentiaire la liste des besoins.



«Lorsque nous avons discuté avec l’administration pénitentiaire, ils nous ont fait savoir qu’il y a dans cette Mac, 10 chambres, dont 9 pour hommes et une pour femme ». Ainsi, dit-il, « le président Ibrahima Sall nous a demandé d’apporter un don de ventilateurs, du sucre, du lait, du café et quelques produits d’hygiène. C’est ainsi l’objet de ma présence ici aujourd’hui. Les détenus qui ont été trouvés sur place sont contents de ce geste d’Ibrahima Sall. Ils ont en effet, prié pour lui.



Toutefois, M. Niang a tenu à préciser que ce geste du leader du Model, Ibrahima Sall, n’est pas à mettre dans le cadre politique, mais plutôt dans le social. «Je ne le fais pas pour une question de politique, ou d’appartenance à un parti politique, mais parce que je suis un croyant. Et en tant que bon musulman, je dois aider mon prochain et ceux qui sont dans le besoin

