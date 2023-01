IGE – Gestion de Mimi au CESE : Babacar Ba veut la déclassification du rapport Autant il a réclamé Justice pour le rapport de la Cour des comptes, autant le président du Forum du justiciable souhaite que l’opinion soit informée sur le contenu du rapport de l’Ige qui épingle Mimi Touré. Il souhaite donc que ce rapport soit déclassifié et rendu public, ou que la Justice s’en saisisse.

Depuis mardi dernier, Le Quotidien et d’autres journaux ont révélé que l’ancienne présidente du Cese, Mme Aminata Touré, était épinglée par un rapport de l’Inspection générale d’Etat, sur au moins 2 milliards de francs Cfa. Mais on n’a pas entendu la Société civile se prononcer sur cette question. Pourrait-on connaître la position du Forum du justiciable sur cette affaire ?



La posture du Forum du justiciable est la même que celle que nous avions eue lors de la publication du rapport de la Cour des comptes. Ce rapport a épinglé plusieurs autorités dans leur gestion des fonds de lutte contre le Covid. Une fois informés, nous avons publié plusieurs communiqués, et demandé que toutes les recommandations formulées par la Cour des comptes soient mises en application, et que les dossiers judiciaires demandés par la Cour des comptes soient transmis à la Justice. Cette posture que nous avions quand il a fallu réagir sur le rapport de la Cour des comptes, nous l’avons aussi sur le rapport de l’Ige qui aurait épinglé Mme Aminata Touré.



Il s’agit aujourd’hui, pour la Société civile, d’être ¬cohérente dans sa démarche. Les Sénégalais ont besoin ¬d’avoir la meilleure information. On a donc besoin, pour cela, que la Justice se¬ saisisse de cette affaire ou que le rapport de l’Ige soit ¬déclassifié.



Mme Touré a contesté les faits et dit qu’elle souhaitait une confrontation publique de tous les 3 présidents du Cese nommés par le Président Macky Sall, à savoir Aminata Tall, Idrissa Seck et elle…



Ce qui nous intéresse, ce sont sont les allégations publiées dans la presse sénégalaise, disant que Mme Aminata Touré a été épinglée par un rapport de l’Ige, sur des montants de plus de 2 milliards. Et en tant que membre d’organisations qui luttent pour la promotion de la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des affaires publiques, nous devons faire un plaidoyer pour que tous les rapports produits par les organes de contrôle de l’Etat soient rendus publics et transmis au procureur. Cela devrait être la norme dans un Etat de Droit. Et je crois que le rapport de la Cour des comptes a donné un signal très fort. A ma connaissance, c’est la première fois que l’on voit un organe de contrôle publier un rapport, et que la Société civile s’en saisisse et manifeste. Cette même détermination devrait être de mise pour le rapport de l’Ige.

Pourquoi cela ?



Cela devrait permettre de faire le plaidoyer pour que, désormais, tous les rapports produits par les organes de contrôle soient transmis au procureur pour que la Justice puisse faire son ¬travail.



Donc, nous demandons que l’on transmette le dossier à la Justice, ou que le rapport soit déclassifié pour que tous les Sénégalais se fassent une idée. Une fois de plus, c’est une question de cohérence. On ne peut pas demander Justice sur le rapport de la Cour des comptes et rester les bras croisés sur les révélations du rapport de l’Ige.



Vous êtes la première organisation de la Société civile à vous prononcer sur cette affaire. Est-ce que vous comprenez le silence des autres organisations ?



Non, je ne comprends pas. Sans doute ont-elles leurs raisons de ne pas se prononcer, mais nous, de notre côté, nous estimons que pour des organisations qui militent pour la promotion de la bonne gouvernance, la ¬cohérence nous dicte de prendre la position que je viens ¬d’indiquer. Mais nous ne disons pas que ce que l’Inspection générale d’Etat a dit sur Mme Touré est vrai. C’est la Justice qui le dira. Donc, même elle, pour son image, elle a intérêt à ce que cette affaire soit rapidement ¬élucidée.



