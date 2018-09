INFRASTRUCTURES ROUTIERES, TECHNOLOGIE, ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE … Le PM fait l’inventaire des futurs grands projets de Macky sall Dans un discours mélangé de bilan et de perspectives, le Premier ministre, Mahammad Boun Abdallah Dionne qui a cru être en campagne électorale, a listé les projets que le président de la République compte réaliser et les infra- structures à inaugurer d’ici l’élection présidentielle. Il a également invité le secteur privé à se préparer à prendre part à la réalisation de projets en profitant des opportunités qui lui seront offertes.



Le Premier ministre, Mahammad Boun Abdallah Dionne a déjà averti les membres du secteur privé. Il leur a demandé de se préparer à participer au développement du pays

à travers des projets qui leur seront dédiés. Invité aux assises économiques du Mouvement des Entreprises du Sénégal (Meds) initié par Mbagnick Diop, le Chef du gouvernement s’est projeté sur le futur du Sénégal en listant des projets et programmes qui vont voir le jour d’ici quelques années. Et c’est le secteur privé qui en sera l’un des plus grands bénéficiaires. «Nous devons œuvrer ensemble à une inversion de la tendance grâce à un financement majoritaire de notre économie par le secteur privé», a dit Mahammad Boun Abdallah Dionne, hier lors de l’ouverture de la 18ème édition des assises économiques du MDES. Il n’a pas manqué également de répondre à ceux qui parlent de la dette. Selon le Chef du gouvernement, les dettes dont on parle n’en sont que de bonnes. «Nous les avons investies dans des infrastructures avec différents projets comme les axes Mbour-AIBD et l’autouroute Ila Touba qui sera inaugurée lors du prochain Magal. Lors de cette rencontre, Mahammad Boun Abdallah Dionne a fait deux annonces concernant les infrastructures routières. Il s’agit de l’autoroute Fatick-Kaolack longue de 100 kilomètres et la côtière qui sera un prolongement de la VDN sur une distance de 195 kilomètres jusqu’à Saint- Louis. «Toutes ces infrastructures nous appartiennent à

100%», jure-t-il avant d’ajouter un autre projet du chef de l’Etat dénommé : Autoroute du Sénégal.

Pour le secteur privé, le pétrole et le gaz constituent de belles opportunités, selon le Premier ministre, car d’après lui, les choses vont changer avec la découverte de ces deux res- sources naturelles. «Il faut ainsi changer de cadre légal et règlementaire», ajoute le Chef du gouvernement. Il poursuit en parlant d’une autre loi qui concerne les revenus issus des ressources pétrolières et gazières. Il soutient que cette loi permettra de préserver les intérêts des générations futures. En plus du cadre réglementaire et de la préservation des intérêts des générations à venir, le Premier ministre ajoute une troisième loi qui concerne le contenu local. Et c’est sur cette dernière qu’il invite le secteur privé à se positionner sur la chaîne de valeur du gaz et du pétrole. «A vous de réfléchir, de faire des proposi- tions et d’innover à travers la création d’entreprises et de richesses», a annoncé Mahammad Boun Abdallah Dionne.

«UN SOMMET SUR L’ECONOMIE VERTE, SI LE PEUPLE NOUS REDONNE CONFIANCES»

L’invite faite au secteur privé a concerné d’autres secteurs.

C’est le cas de l’économie numérique. Il informe que le chef de l’Etat, Macky Sall a un projet de création d’un grand parc dédié à la technologie numérique à Diamniadio. Avec l’aide de la Banque africaine de développement, le Sénégal a pu financer ce programme à hauteur de 75 millions de dollars. Il ajoute que ce type de projet a été déjà réalisé dans plusieurs pays développés comme la Chine. Le plus grand volet de ce projet sera la construction d’un des plus grand super calculateur en Afrique. En souvenirs de ces cours d’informatique, le Premier ministre explique que ce grand calculateur aura une puissance énorme de 320 Tera Flot qui pourra exécuter un nombre de 320 000 milliards d’inscription par seconde. «Il va constituer la base du Centre national de calcul qui sera érigé à la Cité du Savoir. Il sera là dans quelques mois», annonce M. Dionne. Ce super calculateur qui est le deuxième ordinateur le plus puissant en Afrique après celui se trouvant en Afrique du Sud va être une belle opportunité pour les étudiants, mais aussi pour le secteur privé. Pour le chef du gouvernement, il leur permettra de faire de l’intelligence artificielle. «Nous voulons par cette machine préparer les Sénégalais aux métiers du futur, car, il faudra penser à l’après internet», dit-il. Il estime que beaucoup de métiers vont disparaître tel le notariat.

Selon le PM, avec cette machine, des titres pourront être vendus à partir de la cryptomnnaie. «C’est la société du futur qui est en marche. Préparez-vous, si vous ne l’êtes pas, ou ce seront d’autres qui vont profiter de ces opportunités», lance le Premier ministre, Mahammad Boun Abdallah Dionne. L’économie verte aussi fait partie des initiatives du président de la République qui a l’ambition de lancer un sommet présidentiel sur l’économie verte. Cette rencontre sera tenue en 2019 selon le PM, si le peuple redonne confiance à Macky Sall. Dans son discours mélangé de bilan et de perspectives, Mahammad Boun Abdallah Dionne n’a pas manqué d’évoquer d’autres projets qui tiennent à cœur le président de la République. M. Dionne a ainsi annoncé un programme dénommé zéro bac, zéro abris-provisoires et zéro bidons-villes avec la transformation de ces infrastructures de fortune en pont, salles de classes et logements bien aménagés. «Nous allons mettre d’avantage le focus sur l’amélioration des conditions de vie des Sénégalais. Cela passera par le cadre de vie», dit-il. Et sur ces différents volets encore, il invite les entreprises nationales à participer aux travaux.



(Amadou THIAM et Toutinfo)

