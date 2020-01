Ibrahima Badiane sur les attaques des points de collecte d’arachide des chinois : « il y a des gens qui veulent qu’ils se retirent » Le président de la fédération des paysans du bassin arachidier a déploré les attaques répétées contre des points de collecte d’arachide des chinois à Kaolack.

« C’est vraiment déplorable. Des gens ont fait courir le bruit que les chinois se déplacent avec des mallettes d’argent. je leur conseille de ne plus payer les opérateurs en liquide, mais par chèques, pour éviter d’avoir de l’argent par devers eux. Dans tous les cas, si ces actes continuent, cela risque de décourager ces chinois de venir au Sénégal et ce sera au détriment des paysans, qui ont besoin de vendre leur arachide au meilleur prix. Malheureusement, il y a des gens qui veulent que les chinois se retirent », a fustigé Ibrahima Badianesur la RFM.

