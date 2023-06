Ibrahima Diop, député Diaspora : « Le verdict qui condamne Ousmane Sonko est une honte pour notre démocratie! »

Député de la diaspora, Ibrahima Diop s’est indigné du verdict prononcé hier par le juge de la chambre criminelle et qui condamne le leader de Pastef. Ibrahima Diop qui remet tout sur le dos du chef de l’État, regrette : « On ne peut pas être dans un pays et faire ce que l’on veut. Les sénégalais sont épuisés par ce régime. Macky Sall est dans sa logique d’éliminer les candidats à la présidentielle. Ousmane Sonko est le dernier de la liste », a indiqué le député lors du vote du projet de loi et règlement à l’Assemblée nationale.

