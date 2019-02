Idrissa Seck: "Boun Abdallah Dionne a oublié sa ville natale" Idrissa Seck fait le plaidoyer des jeunes de Gossas. Dans le fief du Premier Ministre, Idy espère et souhaite que le Premier Ministre équipe l'hôpital et qu'il leur ramène un gynécologue.

