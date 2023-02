Idrissa Seck Candidat à la Présidentielle 2024 : Les choses se précisent

La source fiable est issue d’un expert en communication qui ne saurait partager une nouvelle sans en avoir la certitude.



Oui, spécialiste en Sciences politiques, Dr Cheikh Omar Diallo, qui aussi est Enseignant et Expert en communication, a partagé images à l’appui sa rencontre avec le leader de Rewmi et actuel président du Conseil économique sociale et environnemental CESE.



« Je viens de recevoir Idrissa Seck candidat à la Présidentielle 2024 dans mon bureau ce matin. » Tel est le message sans ambigüité de l’ancien Conseiller des Wade (père et fils), l’ancien chef desk politique du Quotidien « Le Soleil » Images