Idrissa Seck: "Je souhaite et je soutiens le fait que Ousmane Sonko puisse être candidat à Présidentielle de 2024.."

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Avril 2023 à 18:07 | | 1 commentaire(s)|

"Je souhaite et je soutiens le fait que Ousmane Sonko puisse être candidat à l'élection présidentielle de 2024 quelle que soit l'issue du procès en appel et même en cassation", a déclaré Idrissa Seck.



Face à la presse, le leader de Rewmi, s'est egalement adressé aux jeunes de Pastef: "Pour qu'il soit clair aux yeux des jeunes qui sont avec lui que ça ne sert à rien de casser et de bruler. Personne n'a peur de leur leader en tout cas pas moi qui ai failli être son patron et il me l'a rappelé quand je suis passé le voir".



A l'en croire, Sonko est venu à deux reprises chez lui avec l'intention de militer dans son parti.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook