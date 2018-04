Idrissa Seck à Nafissatou Diop Cissé : « Malgré les vicissitudes et les turbulences, elle sera toujours ma sœur. Je l’appelle toujours Nafy-la précieuse »

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Avril 2018 à 10:17 | | 0 commentaire(s)|

Venu présenter ses condoléances à la famille du patron de DakarActu, Serigne Diagne, suite au rappel à Dieu d’un de ses cousins dont le père a été le tuteur d’Idy en France, le président du parti Rewmi a trouvé sur place le conseiller religieux du Président Cheikh Mbacké Sakho et la notaire PCA du Fonsis Me Nafissatou Diop Cissé.



Mais Idrissa Seck et Nafissatou Diop Cissé ont fait preuve d’un véritable esprit de gentlemen. Ils ont échangé une accolade et le patron de Rewmi a parlé en des termes très appréciables de Nafissatou Diop Cissé. « Quelques soient les turbulences et les vicissitudes de la vie, elle restera toujours ma sœur. D’ailleurs, je l’appelle toujours Nafy-la précieuse ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook