Idy aux jeunes sur le discours salafistes des Pastefiens : "Ce sont pas des patriotes se sont des complexés"

Le discours salafiste tenu par les Pastefiens est selon Idrissa Seck très mauvais pour la stabilité et la paix du Sénégal. Selon lui, ce discours est aux antipodes de nos croyances religieuses et culturelles. En atteste, le fait que, explique-t-il, les enseignements de Serigne Touba et El Hadji Malick qui se sont battus contre les colons et au nom de l'islam en utilisant la voie passive et sans jamais appeler à la violence. " Notre islam fait partie des meilleurs au monde. Et Serigne Touba n'a jamais demandé à qui que ce soit de blasphémer", dira-t-il. Et d'ajouter : " Ce ne sont pas des patriotes se sont des complexés. Libérez-vous parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ces gens là qui vous donnent des instructions sont des manipulés. En vertu de quoi vous changez votre style d'habillement. Vous pouvez porter ce que vous voulez. Mais soyez authentique à l'intérieur de vous-même", a déclaré Idy.

