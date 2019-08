Ige : Une nouvelle nomination fait grincer des dents Le courroux des Inspecteurs généraux d’Etat (Ige) contre les nominations intempestives et douteuses, dont celles de l’ancien directeur de l’Ena, Cheikh Awa Balla Fall et l’ancien gouverneur de Dakar, n’y aura donc rien changé. Le témoin révèle, en effet, que le chef de l’Etat vient de nommer le secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Ouamr Samba Ba, Ige.

