Il avait menacé Seyda Fatou Bintou Diop, il a été arrêté par la Section de recherches de la gendarmerie

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Septembre 2020

La Section de recherches de la gendarmerie de Colobane a déféré, hier, au parquet M. Khouma. Ce dernier, à la suite d’une émission, a envoyé à l’animatrice religieuse Seyda Fatou Bintou Diop, un audio dans lequel il jure de mettre fin à sa vie avec un revolver.



M. Khouma, le chambellan de S. A. S. Mbacké ibn S. S. Mbacké a été déféré, hier, au parquet de Dakar, pour les délits d’injures et menaces de mort, par les enquêteurs de la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane.





A la veille de la célébration de la fête de la Tamkharit, Seyda Fatou Bintou Diop, prêcheuse à la TFM, a eu comme invité le doyen des prêcheurs, Oustaz Moustapha Guèye. Au cours de l’émission, plusieurs sujets ont été abordés dont certaines pratiques culturelles qualifiées de “Bida’’, lors du Nouvel An musulman. Ainsi, les intervenants ont déconseillé les rassemblements religieux, en cette période de pandémie de la Covid-19, pour éviter la propagation du virus.





La tournure des débats n’a apparemment pas plu au chambellan qui a vu derrière les messages livrés, des attaques contre la communauté mouride. Il a alors réussi à obtenir le numéro de téléphone de l’animatrice-prêcheuse pour ensuite lui envoyer un audio dans lequel il l’abreuve d’injures, avant de menacer de lui mettre une balle dans la tête avec son pistolet, s’il la croise dans la circulation.





Seyda Fatou Bintou Diop s’est résolue à saisir les enquêteurs de la Section de recherches, en déposant une plainte contre X. Après une semaine d’investigations et d’enquête, un suspect a été arrêté par les hommes en bleu.





Lors de son face-à-face avec les enquêteurs de la SR, M. Khouma, âgé tout juste de 20 ans, a reconnu les faits qu’on lui reproche. Il s’est, par la suite, confondu en excuses.





La prêcheuse, confie notre source, s’est désistée de sa plainte, en expliquant qu’elle lui a pardonné. Mais la machine judiciaire s’étant déjà mise en route, le mis en cause a été mis à la disposition du parquet qui va décider de son sort.

