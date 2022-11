Il gruge de 1 million FCFA la prostituée pour leur mariage : Steff D. déféré au parquet du tribunal de Dakar

Croyant qu’elle avait trouvé l’amour de sa Diarra S. accepte la demande en mariage de son petit ami qui s’était engagé à payer la location de son appartement, avant de le rejoindre.



Diarra raconte sa mésaventure : « Avant le mariage, il m’a passé au téléphone un vieux qui s’est fait passer pour son père. Il a ensuite demandé à ma mère de préfinancer le mariage sous prétexte qu’il a perdu sa carte bancaire. Ma maman a accédé à sa requête sans demander de garantie. Elle a dépensé plus de 500.000 francs dans les festivités ».



Aussi, il a emprunté 400.000 francs à son amie du nom de Khady pour se faire établir de faux papiers sénégalais. Il n’a pas honoré ses engagements.



Diarra a ajouté que son époux a soutiré 300.000 francs à son ami du nom de Cheikh G. Né en 1992 en Bangui, le mis en cause a soutenu avoir scellé son union avec la partie civile à la mosquée.



Entendu en qualité de témoin, Cheikh G. a fait savoir que le mis en cause l’a escroqué de 150.000 francs. Steff D. a été déféré au parquet du tribunal de Dakar pour abus de confiance, escroquerie et menace de mort.

senenews