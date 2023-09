Il viole et engrosse une fille de 11 ans qui lui réclamait une dette de 100 FCFA

La dame D. C., mère de la victime et gérante d’un kiosque de vente de pain, avait demandé à sa fille, T. F. (11 ans) de la suppléer, le temps qu’elle fasse un tour dans son champ. Au moment de prendre congé de sa fille, elle lui a demandé de ne pas faire de crédit.



D'aprés le recit de Rewmi, quelques minutes après, le mis en cause L. D., s’est présenté au kiosque avec une pièce de 200 FCfa pour acheter un morceau de pain de 100 FCfa. Ne disposant pas de monnaie, la fillette lui a demandé de patienter le temps qu’elle ai de la monnaie. Pressé, L. D., lui a dit de lui remettre les 200 FCfa afin qu’il achète du lait à 100 FCfa. Ce que la victime a accepté.



N’ayant pas revu son client qui s’en est allé sans payer, la jeune T.F., s’est rendue au domicile de du jeune homme. Sur place, celui-ci lui a demandé d’entrer dans sa chambre pour prendre les 100 FCfa. Ne se doutant de rien, T.F. s’est exécuté. Aussitôt L. D., l’a rejoint et a verrouillé la porte avant de contraindre la fillette à un rapport sexuel.



Les semaines qui ont suivi, la jeune T.F., a connu un état de santé dégradant ce qui n’a pas échappé à la vigilance de sa maman qui l’a interrogé. Malgré les menaces de son bourreau, elle a fini par craquer et a tout révélé à sa mère. Voyant que la rumeur de la grossesse de sa victime s’est répandue, L.D., a pris la poudre d’escampette.



Il sera dénoncé et arrêté quand il est revenu au village. Il a été déféré vendredi dernier au parquet de Saint-Louis pour « viol suivi de grossesse, pédophilie et détournement de mineur ».

