Immigration : 6000 sénégalais en situation irrégulière en Europe

Le nombre de sénégalais en situation clandestine au sein de l’espace de l’Union Européen a bien diminué au cours des dernières années. Selon le directeur exécutif de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), Fabrice Leggeri, « 6000 Sénégalais en situation irrégulière ont été recensés en Europe en 2017 ». Une amélioration puisqu’ils étaient au nombre de étaient 10 000 en 2016.

En effet cette évolution a débuté depuis Juillet 2017, avec une large diminution des franchissements de la frontière en provenance de Lybie. A l’en croire, deux facteurs expliquent cette forte baisse, explique le directeur de Frontex, et il s’agit de la situation en Méditerranée et en Libye et les performances des préposés à la surveillance des côtes, qui interceptent les migrants avant qu’ils n’accèdent sur le sol européen.