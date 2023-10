Immigration clandestine : 348 candidats dont 30 femmes, 21 mineurs et 5 nourrissons interpellés Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Octobre 2023 à 01:46 | | 0 commentaire(s)|

La quête de l’eldorado en bravant la mer ne faiblit toujours pas. Ce lundi, le patrouilleur Walo a encore intercepté deux pirogues transportant un total de 348 candidats à l'émigration irrégulière. Parmi eux, 30 femmes, 21 mineurs et 5 nourrissons. « Les migrants ont été débarqués à Dakar et remis aux services compétents » informe la Marine nationale.

