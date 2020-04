Immigration clandestine : 5 Sénégalais morts sur les côtes libyennes et enterrés sur place Malgré le Covid-19 l'immigration clandestine vers l'Europe continue. Une embarcation surchargée a quitté la Lybie dans la nuit du mardi à mercredi pour l’Italie, mais a finalement fait naufrage aux larges des côtes libyennes selon Source A. le journal qui ne précise pas le nombre de morts souligne que certaines personnes ont pu s’en sortir, mais 5 sénégalais sont décédés dans ce naufrage, mais ont été enterrés sur place à cause du coronavirus.

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Avril 2020 à 08:07 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos