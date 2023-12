Immigration irrégulière : Un récital de Coran organisé dans la commune rurale de Kataba 1 à Bignona.

Selon le quotidien c’est pour le repos de l'âme de cet autre jeune homme disparu, il y a un an, alors qu'il cherchait aussi à rallier l'Espagne via le Maroc.



Avec la collaboration des deux familles religieuses Souané et Daffé, l'imam et le chef du village de Kabadio ont mobilisé les populations autour de cette question de l'émigration irrégulière pour prier pour leurs enfants disparus et aussi sensibiliser sur ce fléau.



Dans sa prise de parole, l'imam Mamadou Doudou Diabang a salué l'ambition des jeunes, surtout ceuxlà qui prennent la mer afin de soutenir leurs parents. Mais il leur a demandé de ne pas brûler les étapes et d'éviter de prendre les pirogues.



Le journal ajoute que l'imam Diabang a fait comprendre aux jeunes qu'il est possible de réussir chez eux, dans le domaine de l'agriculture, et de soutenir leurs parents sans braver la mer à leurs risques et périls.



Aux autorités, le religieux les invite à davantage appuyer les jeunes dans leur quête d'emploi. Selon lui, les infrastructures de développement et d'emplois des jeunes sont quasiment inexistantes dans cette localité, ce qui pousse les jeunes à tenter l'aventure.