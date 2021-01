Impact de la Covid-19 sur les économies : Les géants du pétrole africains dans le KO

Les pertes de revenus pétroliers sont estimées à un minimum de 65 milliards de dollars en 2020. Ceci ressort du nouveau rapport annuel produit par le Policy center for the new south, un think tank marocain. Selon ledit rapport intitulé « L’Economie de l’Afrique 2020 », les exportations de pétrole vont de 3 % du Pib, en Afrique du Sud, à 40 %, en Guinée équatoriale, et à la quasi-totalité des exportations du Soudan du Sud. Pour le Nigeria et l’Angola, les plus grands producteurs de pétrole du continent, le pétrole représente plus de 90 % des recettes d’exportation et plus de 70 % du budget national, confie le Pcns.



Le rapport indique dans la foulée que la crise a aussi aggravé la chute des prix des autres matières premières enclenchée par la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et accentuée par la réduction de la demande chinoise. A l’en croire, la trésorerie publique des économies, comme le Nigeria et l’Afrique du Sud, fortement dépendante de ces ressources externes, a pâti de cette situation.



Le document rappelle enfin que le Policy center for the new south (Pcns) est un think tank marocain dont la mission est de contribuer à l’amélioration des politiques publiques, aussi bien économiques que sociales et internationales, qui concernent le Maroc et l’Afrique, parties intégrantes du Sud global.

Bassirou MBAYE



