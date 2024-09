Impact de la Zlecaf sur les échanges du Sénégal : Une baisse de 0,1% du niveau des prix à l’import projetée à court terme

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Septembre 2024 à 10:18

Selon la Direction de la planification et des études économiques (Dpee), cela devrait se traduire à court terme par une baisse de 0,1% du niveau des prix à l’import.

Dans une étude visant à évaluer l’impact de la mise en œuvre de la Zlecaf sur l’économie sénégalaise, la Dpee renseigne que cette baisse serait plus prononcée à long terme, soit 0,6% en moyenne sur les 10 premières années, ce qui entrainerait une hausse du volume des importations de 1,6% à la première année et de 4,2% en moyenne sur le long terme.



Au niveau régional, il ressort une augmentation des importations en provenance de l’ensemble des pays du continent. Cette hausse devrait ainsi s’élever à 4,9% en moyenne sur les 10 premières années pour celles en provenance des autres pays d’Afrique (hors Cedeao) et à 11,8% pour celles issues des pays de la Cedeao.



Cette forte croissance des importations du Sénégal en provenance de la Cedeao serait due au démantèlement des barrières non tarifaires. En effet, l’étude montre que les pays de la zone économique sous régionale sont parmi les principaux partenaires commerciaux du Sénégal.



Par ailleurs, le dynamisme économique qui découlerait de l’application de ces mesures occasionnerait une hausse des importations issues d’autres régions du monde.

En termes d’ampleur, il ressort de l’étude que la libéralisation sur les importations affecte de manière très hétérogène les produits des différentes branches. En effet, les secteurs tels que l’industrie extractive, le raffinage et la pêche devraient être plus impactés. Les importations de produits du secteur extractif augmenteraient de 17,7% en moyenne sur le long terme, ainsi que ceux de l’industrie du raffinage de 5,6%.

Bassirou MBAYE





Source : https://www.lejecos.com/Impact-de-la-Zlecaf-sur-le...

