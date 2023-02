Impactés du Port de Ndayane : « le Chef de l’État Macky Sall et Mountaga Sy dans leur logique ne respectent pas les lois d’expropriations » (Impactés) Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Février 2023 à 01:23 | | 0 commentaire(s)|

Ils sont plus de 5.000 propriétaires terriens ou de maisons réunis dans le collectif de défense des intérêts de Toubab Dialaw. En conférence de presse ce 1er février, les membres dudit collectif ont dénoncé la « boulimie foncière » des autorités étatiques. Dieynaba Ngom, porte-parole du jour, annonce : « cette spoliation foncière a traversé Ouakam, Yoff, Bargny, Sendou, Diass. Maintenant c’est Toubab Dialaw, Ndayane et Popenguine. Mais qu’ils sachent que trop c’est trop! Ils nous parlent de pôle urbain et de port de Ndayane qui est un projet de Dubaï World qui est censé être sur 350 ha mais on s’est retrouvé à 1.800 ha.



Cela veut dire qu’il n’y a rien de sérieux dans cette affaire et qu'ils ne respectent pas la procédure normale. Macky Sall et Mountaga Sy dans leur logique ne respectent pas les lois d’expropriation. Ils sont en train d’appeler les gens pour qu’ils viennent signer des papiers d’expropriation. Ce qui est anormal. Ceux qui ont déjà signé qu’ils ne s’inquiètent pas, cette procédure et cette commission qui a été mise sur place, sont illégales… », a-t-elle révélé.



Prenant la parole à son tour, le Dr Abdourahmane Diouf, un des impactés, ajoute : « On n’est pas contre un projet de développement de l’État du Sénégal. Mais cet État en personne n’a pas respecté les lois de notre pays. L’exécutif a foulé au pied les lois et règlements qui régissent les procédures d’expropriation. Je le dis et je le répète, on a en face de vous un État bandit. Alors je lance un appel au Sultan de Dubaï : Le chef de l’État Macky Sall est en train de vous offrir un contrat que n’importe quel autre gouvernement va remettre en cause. Vous êtes en train de mettre des milliards dans un trou sans fin parce que le peuple sénégalais ne se laissera pas faire… », a-t-il lancé lors de son allocution à cette rencontre de presse qui est juste la première phase d’une lutte « hardie » qu’ils comptent mener pour le respect de leurs droits dans cette affaire.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Impactes-du-Port-de-Nday...

Accueil Envoyer à un ami Partager