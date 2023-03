Impôts et Domaines : Un directeur adjoint et proche d'Ousmane Sonko, arrêté

Rédigé par leral.net le Samedi 18 Mars 2023 à 11:29

Le Directeur adjoint de la législation et de la coopération internationale à la Direction générale des Impôts et Domaines (Dgid), a été arrêté. Proche d'Ousmane Sonko, il a été placé en garde-à-vue au Commissariat central de Dakar, informe "Libération".



Le journal confie que Waly Diouf, par ailleurs responsable du parti Pastef d’Ousmane Sonko, a été arrêté jeudi dernier, en marge des manifestations, détaille Senenews.





