Impôts et domaines: un inspecteur assis sur un parc automobile entre 500 millions à un millairds

Le Témoin révélait hier qu'un inspecteur des impôts et domaines s’était payé une bagnole de 80 millions de Fcfa. Selon le journal, cela a bien fait rire à l’avenue Thiong. Parce qu’au niveau des couloirs de la DGID, les gens ont affiché un rictus moqueur à notre endroit. Du fait qu’au lieu de 80 millions de Fcfa, on parle plutôt de bagnoles… à 200 millions de Fcfa.



Des langues fourchues disent qu’un inspecteur des impôts ne voulant pas attirer l’attention gare son véhicule… du côté de la direction générale du Port de Dakar avant de faire le reste du trajet à pied ou en taxi. Mais tenez vous bien parce que ce qui va venir est encore plus hallucinant. Ces mêmes langues fourchues disent qu’un inspecteur des impôts et des domaines ayant le titre de directeur détient un parc automobile valorisé entre 500 millions de frs et un milliard.



"A un proche qui le conseillait pour qu’il fasse preuve de sobriété dans ses achats de véhicules, notre directeur arriviste lui aurait dit simplement que c’est son vice. Thiey Yalah. Mais le vice ne s’arrête pas à ce niveau puisque le bonhomme a chez lui trois chiens de race dont la ration alimentaire avoisinerait les 500.000 Fcfa par mois. Incroyable, mais vrai hélas", fait-on savoir.



En tout cas ce qui se passe au niveau de la DGID est unique dans toutes les directions de l’Etat. On vous disait que le tong-tong foncier au niveau des terrains de l’aéroport de Yoff est proprement scandaleux. Des musiciens, un comédien, une danseuse, un puissant homme de presse, un célèbre chroniqueur… la liste est longue, mais retenez votre souffle. Encore une fois, patience, patience, les déballages sont à venir. Puisque Bassirou samba Niasse aurait, paraît-il, promis de faire sa fête au « Témoin », on va bien s’amuser



