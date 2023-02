Inauguration de l’Université Cheikhoul Khadim de Touba : Les talibés satisfaits, louent la dimension spirituelle du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha

Les talibés venus assister à la cérémonie d’ouverture de l’Université Cheikhoul Khadim de Touba, ont apprécié l’efficacité et la rapidité des travaux. Ils estiment que cette réalisation a été une volonté de Serigne Touba Khadimou Rassoul. L’édifice recevant déjà ses premiers pensionnaires, a été réalisée sur une durée de 55 mois. Certains talibés considèrent que cette Université va contribuer à davantage renforcer le savoir, à mieux éduquer et à accroître la dimension religieuse des talibés. D’autres évoquent le passé de Serigne Touba avec ses proches collaborateurs, qui avaient fait preuve de détermination et de soumission, dans l’accomplissement des projets du marabout. Serigne Mountakha en référence, disent-ils, a accompli une oeuvre énorme, devant aider la nouvelle génération.