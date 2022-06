Inauguration de la brigade territoriale de Khossanto : Me Sidiki Kaba insiste sur les défis sécuritaires multiformes Le Ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, a présidé la cérémonie d’inauguration de la brigade territoriale de Khossanto. Il exprime un attachement à cette prestigieuse institution qu’est la Gendarmerie nationale. L’érection de cette nouvelle unité, relève-t-il, consacre la montée en puissance de la Gendarmerie nationale dans cette zone frontalière caractérisée par des défis sécuritaires multiformes.

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Juin 2022 à 21:26 | | 0 commentaire(s)|

Le Ministre des Forces armées, Sidiki Kaba a rappelé lors de l’inauguration de la brigade territoriale de Khossanto que les questions de sécurité sont une des priorités du Président de la République, Macky Sall. Il disait dans son adresse à la Nation du 03 avril 2021 : « Si les frontières restent toujours pertinentes au sens terrestre, maritime et aérien, les menaces sont constamment changeantes. Elles sont devenues plus diffuses, plus complexes, plus difficiles à prévenir et à combattre. Nous devons en permanence ajuster nos outils de veille, de prévention et de prise en charge des menaces ».



Ainsi, il précise que les infractions subies au quotidien font naître chez les concitoyens le sentiment d’insécurité. Mais, la mise en service de cette brigade territoriale constitue dès lors une réponse à une demande légitime des populations. L’érection de cette brigade contribue au maillage sécuritaire du territoire par la gendarmerie nationale et marque davantage sa présence dans cette zone frontalière. Et, cette unité, dotée de moyens adaptés, permettra d’assurer la surveillance du territoire et le contrôle des flux concomitamment avec la sécurisation des voies de communication pour lutter contre les faits d’insécurité.



D’après le Ministre, les attaques à mains armées et l’orpaillage clandestin qui dégrade fortement l’environnement, préoccupent les plus hautes autorités, ainsi que les populations. Ils constituent des défis importants et urgents à relever dans cette zone frontalière. Pour cela, insiste-t-il, la brigade de Khossanto pourra s’appuyer sur l’escadron de surveillance et d’intervention récemment implanté à Saraya. Sidiki Kaba a salué une nouvelle fois la vision stratégique du général de Division Moussa Fall, Haut-Commandant de la Gendarmerie nationale. Il a très tôt appréhendé la nécessité d’occuper cette bande frontalière pour mieux sécuriser l’intérieur du territoire national. Son pragmatisme, dit-il, s’inscrit dans la recherche constante de l'efficacité opérationnelle, un des principes premiers de l’organisation de son commandement.



L’ambition de la Gendarmerie nationale d’améliorer la sécurité publique quotidienne, requiert une contribution active pour l’émergence d’un véritable partenariat de la sécurité. Sous ce registre, il compte en matière de renseignements sur la collaboration et soutien des population à l’effort commun. « Les forces de défense et de sécurité ont besoin de votre compréhension et de votre contribution fécondes pour la réussite de leurs missions. Exercer le métier de gendarme est exigeant et difficile. Votre engagement et votre courage font que l'institution qu’est la Gendarmerie nationale, bénéficie de la confiance totale des populations. Cette confiance est une belle et lourde responsabilité », réaffirme le Ministre.



Le patron des forces de défense indique les concitoyens réclament de l'autorité et de la sécurité. « Les concitoyens attendent de vous que vous assuriez pleinement leur protection. Puisque, la sécurité est au cœur de la République et de ses valeurs que vous défendez. Je vous engage, tout en prenant les mesures adéquates pour veiller à la bonne présentation de cette caserne, à mettre un accent particulier sur la qualité d’accueil et d’écoute des populations, principales bénéficiaires de votre protection. Et, je salue le mérite des hommes et femmes de cette prestigieuse institution, engagés et déterminés à sécuriser l’ensemble du territoire national au prix d’énormes sacrifices », conclut-il.









Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook