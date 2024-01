Inauguration du Palais de Justice de Rufisque : Un Pas Vers la Modernisation de la Justice

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Janvier 2024 à 03:52 | | 0 commentaire(s)|

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Aissata Tall Sall, a officiellement inauguré le nouveau Palais de Justice de Rufisque, marquant ainsi une étape cruciale dans le programme de modernisation des infrastructures judiciaires. Ce bâtiment ultramoderne, fruit de deux ans et demi de travaux, est bien plus qu'une simple construction ; il incarne la volonté de moderniser l'ensemble du système judiciaire, des procédures aux infrastructures, afin de garantir une justice plus efficace et accessible pour tous.