Inauguration du Stade du Sénégal : le ministre des sports Matar Ba zappé du comité d’organisation Si le ministre des Sports Matar Ba croit que le sacre continental des Lions de la Téranga porte son empreinte, il se trompe ! « Le Témoin » quotidien comme la plupart des observateurs est convaincu que cette Coupe d’Afrique est le fruit d’une génération très talentueuse. Comme quoi, si cette victoire finale dépendait de la gestion du ministre Matar Ba, le Sénégal n’allait jamais remporter une Coupe. Ce que le président de la République Macky Sall aurait compris bien qu’il a eu à féliciter et décorer son ministre des Sports. C’est de la diplomatie ! Le Témoin

Pour preuve, le ministre Matar Ba est complètement zappé du comité d’organisation de l’inauguration du Stade du Sénégal prévue ce matin à Diamniadio. « Le Témoin » a en effet appris que c’est la présidence de la République qui gère toute l’organisation. De même que l’ancien international El Hadj Ousseynou Diouf qui est l’un des principaux coordinateurs du volet sportif de cette inauguration. Sans oublier les directeurs généraux de la Sogip Gallo Bâ et de l’Apix Mountaga Sy.



Tous les autres comme Matar Ba et ses proches collaborateurs du ministère ne sont que des figurants. Pour montrer comment le ministre Matar Ba ne connait absolument rien de cette construction/inauguration, « Le Témoin » vous renvoie à sa conférence de presse du samedi 19 février dernier. Un confrère l’a invité à trancher entre les trois noms devant figurer au fronton de ce bijou : Pape Bouba Diop, Jules François Bocandé et Abdoulaye Wade.



Dans sa réponse, Matar Ba s’est voulu clair, ferme et catégorique « Les Sénégalais sont assez forts là-dessus, quand il y a une infrastructure, chacun choisit un nom. Mais pour ce bijou s’appellera « Stade du Sénégal ». Il n’y a pas d’autres noms, jamais !



C’est « Stade du Sénégal » avait insisté le ministre des Sports. Vingt quatre (24) heures après cette conférence de presse, la nouvelle est tombée : le Stade du Sénégal sera baptisé Stade Abdoulaye Wade (Saw). Vous voyez à quel point Matar Ba est au courant des questions qui relèvent de son département !



