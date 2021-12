Inauguration du TER – Macky Sall ne cache pas son plaisir: « Nous étions animés par une volonté d’éprouver la modernité, de regarder l’avenir avec confiance »

Accompagné par la Première dame Marième Faye Sall, le chef de l’État a visité toutes les portions de la gare de Diamniadio dans laquelle, la cérémonie s’est déroulée. Après ses visites d’inspection, le Président Macky Sall se dit satisfait de l’exécution de cette première phase du TER. Une innovation majeure dans le domaine du transport de grande masse qui réjouit au plus haut point le chef de l’État Macky Sall, qui n’hésitera pas à manifester toute sa reconnaissance aux partenaires, mais également à la détermination du gouvernement du Sénégal et aussi de l’Apix, qui met en pratique la politique des grands travaux.



« Nous étions animé par une volonté d’éprouver la modernité, de regarder l’avenir avec confiance et ambition. Nous le réaffirmons aujourd’hui avec plus de force », a lancé le chef de l’État, qui considère que le Sénégal poursuit sa marche dans le sens de la modernité portée par une vision inégalée. En effet, pour le chef de l’État, il fallait impérativement désengorger Dakar et sa banlieue et assurer un meilleur trafic fluide et reconnu par les populations.



Ainsi, concevant que gouverner c’est prévoir, le président de la République Macky Sall campe l’essence de sa vision sur les grands projets de développement qu’il est en train de mettre en œuvre et le Train express régional en est un parfait exemple.