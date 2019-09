Inauguration grande mosquée "Massalikul Jinaan"- Des mourides mettent en garde les politiciens

Gare aux acteurs politiques qui tenteront de récupérer politiquement s'entend l'inauguration tant attendue de "Massalikoul " prévue vendredi prochain!



En effet, des informations glanées un peu partout par les radars fureteurs de dakarposte, il ressort que tout acteur politique (pouvoir comme opposition) qui tente d'exploiter cet événement, le plus médiatisé de l'année, à son profit, risque de se mettre à dos la forte communauté mouride.



" Les politiciens, que ce soit de l’opposition, comme du régime en place, doivent éviter de récupérer l’événement avec des pancartes et tee-shirts à l’effigie de leurs leaders. Que ce soit la photo du président Macky Sall, celle de Me Abdoulaye Wade, d’Idrissa Seck ou même Ousmane Sonko. Nous demandons, en tant que "jamahatoul ihssane", à tous les membres de partis politiques du Sénégal de venir en leur nom et non au nom de leur parti " a, d'ailleurs, demandé le nommé Serigne Modou Habib Diouf





Certes, ce joyau on ne peut plus épatant a fini de démontrer la légendaire émulation des mourides (guides comme disciples). Et, même des autres confréries. Qui plus, il faut se réjouir que "Massalik" a, comme par miracle, soudé la société Sénégalaise dans un élan de solidarité impressionnant. Pour en avoir le coeur net, il suffit de s'y rendre pour voir que c'est, devenu depuis quelques jours, le lieu de convergence de toutes les masses.





C'est dire que peu importe notre allégeance politique, notre religion et la ville d’où on vient, il faut mettre, pourrait-on dire, le "projet de la récupération politique" aux oubliettes et ceux qui sont tenus de communiquer sur "Massalik" devront y mettre les formes.



Un poltique averti en vaut...



Dakarposte.com

