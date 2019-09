Inauguration officielle du Cercle mégalithique par le ministre Abdou Latif Coulibaly Le ministre de la Culture, Abdou Latif Coulibaly, procédera mercredi prochain, à l’inauguration officielle du Cercle mégalithique implanté dans les jardins du Musée des civilisations noires (MCN), dans un communiqué rendu public à Aps. Cette rencontre est prévue à 15 heures.

A l'occasion de cette rencontre et suite de la réhabilitation de deux des monolithes, le Cercle mégalithique sera ouvert au public et intégré dans le circuit des visites du Musée des civilisations noires.



Pour rappel, le mégalithique de Sénégambie, inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO, couvre environ 36 000 kilomètres carrés, entre les fleuves Siin et Gambie, rappelle le communiqué.



’’On y dénombre environ 1015 cercles mégalithiques ou Séetu doj (mariées pétrifiées) comparables à celui implanté dans les jardins du MCN, en provenance du site de Santhiou Ngayène. Ces cercles correspondent à des tombes et contiennent parfois des restes de plusieurs individus’’, a-t-on indiqué.



’’Les monuments mégalithiques de Sénégambie couvrent une longue séquence chronologique qui va du Premier millénaire avant l’ère commune au XVème siècle’’.

un mégalithique st un monument lié au mégalithisme, constitué d'une ou plusieurs pierres de grandes dimensions.



