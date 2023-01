Incendie à la maison familiale de Mollah Morgan: l'activiste revient dans les détails sur ce qui s'est passé

Un incendie s’est déclaré hier à la maison familiale du célèbre activiste Mollah Morgan à Kaolack. Ce dernier accuse le pouvoir d’être derrière cette affaire pour l’intimider. Il raconte que des individus encagoulés et armés à bord d’un véhicule 4x4 immatriculé AD sont venus vers 2h du matin pendant que toute sa famille dormait pour encercler la maison d’une dizaine de pneus avant de mettre le feu à l’intérieur du bâtiment.



D'aprés L'As, Mollah Morgan est convaincu que c’est un incendie criminel qui est prémédité et commandité. Mais c’est peine perdue, dit-il. L’activiste se dit plus que jamais déterminé à continuer ce combat jusqu’à sa dernière goutte de sang. Car, à l’en croire, il s’agit d’une lutte pour la souveraineté, la liberté, la démocratie et la transparence. «Rien, ni personne ne peut m’intimider», lance l’activiste qui accuse le pouvoir de Macky Sall de «tentative de meurtre, d’assassinat et d’acte criminel à l’encontre de» sa famille basée à Kaolack.