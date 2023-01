Incendie d'une rare violence à Saint Louis: 2 enfants à l'origine du feu

Un incendie d’une rare violence s’est produit hier dans le quartier populeux de Léona de Saint-Louis, à quelques encablures de la maison familiale de Me Ousmane Ngom. L’incendie a débuté dans un terrain abandonné où il y avait beaucoup d’herbes.



La fumée, de plusieurs centaines de mètres de haut, a ameuté le voisinage qui s’est déplacé en masse pour s’enquérir de la situation. Alertés, les sapeurs-pompiers sont vite arrivés sur les lieux, en déployant de gros moyens pour éteindre le feu. Il a fallu une vingtaine de minutes pour venir à bout des flammes.



Selon des sources de L'As, ce sont deux enfants qui jouaient avec des pétards qui seraient à l’origine de l’incendie. Mais il y a eu plus de peur que de mal. On ne déplore aucune perte en vie et les dégâts sont minimes. Les parents sont invités à redoubler de vigilance sur leurs enfants qui manipulent le feu avec les pétards.