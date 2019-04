Incendie de la Zone Franche industrielle: 4 milliards de FCfa partis en fumée

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Avril 2019 à 17:57 | | 0 commentaire(s)|

Un violent incendie s’est déclaré hier nuit vers 3 h du matin à Mbao dans un entrepôt de matières premières de confection de mèches, au niveau de la zone Franche industrielle.



Ainsi, les pertes enregistrées sont très importantes. Et, le feu qui a longtemps tenu tête aux efforts des sapeurs-pompiers, a pu être finalement maîtrisé dans le petit matin. Le bilan des sapeurs-pompiers, fait état d’un mort par asphyxie et d’importants dégâts matériels, estimés à 4 milliards de FCfa.













Leral

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos