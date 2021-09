Incendie mortel à Palmeraie: le gérant arrêté

Le gérant de la Résidence La Palmeraie villa a été placé en garde à vue, par la police, pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d’autrui.



Le couple Tavarez et leur enfant d’un an qui étaient venus de Saint-Louis ont été morts calcinés, dans un incendie durant leur sommeil.



D’après l’enquête, le feu serait parti d’un court-circuit dû à une négligence. Le gérant avait loué clandestinement la maison sans informer les propriétaires, renseigne Rewmi.com.







