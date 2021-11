Inceste à Yeumbeul Sud: Le charlatan violait ses filles pour...Le pouvoir Une incroyable affaire de mœurs s'est déroulée dans la banlieue, plus précisément à Yeumbeul Nord où un charlatan violait ses filles pour avoir un pouvoir incomparable, rapporte Les Echos.

Maintenant, il ne se passe plus un jour sans que l'on fasse état de viols. Et pire les cas d'incestes commencent à faire floraison, comme celui débusqué dans la banlieue, à Yeumbeul Nord.



En effet, selon les Echos, un charlatan violait régulièrement ses filles. Aïdara, de son nom, a commencé à violer la fille cadette à l'âge de 8 ans et tripotait celle âgée de 9 ans qui lui tenait tête malgré tout.



A en croire le journal, il a intégré une secte au Nigéria qui lui demandait de violer ses filles en guise de sacrifice pour acquérir le pouvoir, sinon elles mourraient.

