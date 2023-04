Incident avec Sané au Bayern : Sadio Mané suspendu un match Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Avril 2023 à 15:37 | | 0 commentaire(s)|

Suite à une altercation entre Sadio Mané et Le Roy Sané, le FC Bayern a indiqué suspendre le joueur. « Sadio Mané ne sera pas dans l'équipe du FC Bayern samedi prochain pour le match à domicile contre 1899 Hoffenheim. La raison est un « comportement incorrect » de Mané après le match de Ligue des Champions du FC Bayern. L'international sénégalais s'en est pris physiquement à son coéquipier après le ton utilisé par Sané pour lui faire des reproches durant le match contre Manchester City, perdu par le club bavarois 3 à 0. De plus Mané recevra une amende », note le communiqué de l'équipe.



Source : Source : https://lesoleil.sn/incident-avec-sane-au-bayern-s...

