Incident match Jaraaf-Ndiambour: Baye Modou Faye, arrêté, écope de six mois avec sursis

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Mai 2022

Baye Modou Faye, arrêté lors du match Jaraaf-Ndiambour, a écopé de six mois avec sursis pour coups et blessures.



Ainsi, les dirigeants et autres officiels du club de la Medina préparent sereinement cette rencontre, tout en refusant de manière catégorique de se prononcer sur les incidents du dernier match face au Ndiambour de Louga.



Ces derniers, souhaiteraient ne plus avoir à communiquer dessus. Ils estiment avoir déjà fait ce qu’ils avaient à faire. Ils disent s’en remettre à l’organe de direction, à savoir la Ligue de Football professionnelle qui avait elle-même pondu un communiqué pour dénoncer et mettre en garde le club lougatois.



