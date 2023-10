Incompatibilité de fonction ministre-mandat parlementaire : Me Oumar Youm viole l’article 54 de la Constitution en prenant part à l’élection du bureau Noté et rapporté par Sud Quotidien, un fait inhabituel s’est produit le samedi 14 octobre dernier à l’Assemblée nationale. En effet, alors que l’article 54 de la Constitution dispose clairement que « La qualité de membre du Gouvernement est incompatible avec un mandat parlementaire et toute activité professionnelle publique ou privée rémunérée...», l’ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar(Bby) Oumar Youm est passé outre cette interdiction.

Nommé ministre dans le nouveau gouvernement du Premier ministre de Amadou Ba rendu public le 11 octobre dernier, ministre des Forces armées, Oumar Youm n’a pas démissionné de son poste de député. *



Mieux,rajoute Sud, il a participé à l’élection des membres du nouveau bureau de l’Assemblée nationale le samedi 14 octobre dernier en prenant part au vote des vice-présidents, des Secrétaire élus et des questeurs.



Dans son discours final à la fin de cette session à 22 heures 39 minutes, le président de l’Assemblée nationale a d’ailleurs tenu à le féliciter pour sa nouvelle fonction dans le gouvernement.



La bonne note est que s’agissant de son collègue député Daouda Dia, questeur dans le bureau sortant également promu ministre de l’Élevage dans ce nouveau gouvernement, il n’a pas fait le déplacement à l’Assemblée nationale lors de cette session, selon toujours le journal





