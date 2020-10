Inculpé pour l'assassinat de sa fille et interné à Thiaroye: dans la tête du colonel Sall Le colonel Sall de la Douane, a été inculpé ce mardi pour l'assassinat de sa fille âgée de six ans. Il a été ensuite dans la foulée interné à l'hôpital psychiatrique de Thiaroye.

Libération, qui s'est "faufilé" dans la tête du colonel livre les propos qu'il a sortis lors de son audition.



"En plein sommeil, une voix m'a demandé de faire sortir un liquide qui se trouvait dans la gorge de Mansora", a-t-il affirmé aux enquêteurs après plusieurs jours à l'internement à Fann. Il poursuit: "en la secouant pour faire sortir le liquide, j'ai cogné sa tête contre le lavabo. Ce monde est pouuri, je suis en mission...vous ne pouvez pas comprendre ", dit-il aux gendarmes le soir même su meurtre.





Après avoir tué sa fille, il a mis le corps dans une bassine remplie de glace pour la faire "revenir". Le célèbre prêcheur Oustaz Alioune Sall a été entendu comme témoin d'autant que le colonel lui a parlé de sa "réincarnation".

