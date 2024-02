Inde, Thaïlande, Pakistan, Cambodge: Abdou Karim Fofana à la rencontre de partenaires du Sénégal Le Ministre du Commerce, de la Consommation et des PME a mis à profit la Conférence ministérielle de l'OMC qu'acceuille Abu Dhabi (26-29 février) pour rencontrer ses homologues de plusieurs pays partenaires commerciaux du Sénégal.

Abdou Karim Fofana s'est ainsi notamment entretenu avec Piyush Goyal le ministre indien du Commerce, Phumtham Wechayachai vice premier ministre et ministre du Commerce thaïlandais, Muhammad Sualeh Ahmad Faruqui secrétaire fédéral au Commerce pakistanais, Cham Nimul ministre cambodgienne du Commerce.



Les discussions entre délégations ont tourné autour des échanges commerciaux (import et export) avec ces pays sur des produits tels que le riz, le poisson, les fruits de mer.



Avec la délégation indienne, les échanges ont permis de brasser plus large avec l'évocation de la coopération dans le secteur de tech et de la promotion des startup, l'agriculture, l'assemblage de véhicules, les télécommunications etc.



Abdou Karim Fofana s'est felicité de "ces échanges fructueux qui se poursuivront avec les fonctionnaires et techniciens des différents pays et dans le cadre de commissions mixtes".



Le ministre en charge du Commerce s'est dit aussi globalement confiant quant à la prise en compte des préoccupations du Sénégal et plus largement du groupe des PMA et des pays ACP dans les conclusions de cette CM13.





