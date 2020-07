Industrie pharmaceutique: Annette Seck Ndiaye, DG PNA exhorte le privé au financement

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Juillet 2020 à 11:17 | | 0 commentaire(s)|

La Directrice de la Pharmacie nationale et de l’approvisionnement des produits pharmaceutique, Annette Seck Ndiaye pense qu’il est tant que notre pays ait une industrie pharmaceutique locale pour faire face, à l’avenir, aux pénuries de médicaments.



« Les premières industries pharmaceutiques qui sont installées en Afrique de l’Ouest, l’ont été au Sénégal. C’est vrai. Ces industries n’ont pas tenu. Ces industries ne pouvaient pas seulement être tenues par le marché local. Cela demande également, des capitaux et des mesures incitatives. Il y a des nouvelles initiatives. Il faut les saluer », a-t-elle dit dans SourceA.



D’après la Directrice, il va falloir beaucoup de capitaux. Mais, il n’est pas du rôle de l’Etat de financer ces industries. « C’est le secteur privé qui doit participer en grande partie, au financement aux cotés des pharmaciens.».



