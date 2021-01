Infirmières, Histoires et combats : Un métier mis à l’honneur par l’écrivain Philippe Duley Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Janvier 2021 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|

Depuis des siècles les infirmières sont le cœur du domaine médical...





Source : Paru le 10 septembre dernier, aux éditions La Martinière, le livre “Infirmières, Histoires et Combats” met en lumière un métier merveilleux et difficile qui sauve des millions de vies chaque jour depuis plusieurs siècles. Interview avec son auteur, le journaliste Philippe Duley.Source : https://www.podcastjournal.net/Infirmieres-Histoir...

Accueil Envoyer à un ami Partager