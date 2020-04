Info -Coronavirus : un cas communautaire enregistré ce dimanche à Koalack-commune Encore une nouvelle alarmante issue du Coronavirus est tombée sur une autre ville à l'intérieur du pays !

Oui, après Nioro, c’est la commune de Kaoack vient d'enregistrer, ce dimanche 26 avril 2020, un cas positif. Et malheureusement encore cet homme qui a été touché au coronavirus est issu de la transmission communautaire. D’où la situation alarmante sur son parcours, ses contacts et ses proches

Selon les informations détenues par Leral, le patient est âgé de 45 ans et réside aux Hlm Bongré . Ce quartier est située à l’entrée nord-ouest de la commune de cette ville centre du pays.

