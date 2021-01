Informations sur les supposées notes de Diarry Sow: Le Service de gestion des étudiants sénégalais dément

"Depuis quelques temps, des articles sont publiés sur les notes qu'aurait obtenues l'étudiante Diary Sow au Lycée Louis Le Grand", informe le Service de gestion des étudiants sénégalais à l'étranger (Sgee). Le Sgee tient "à démentir fermement de telles informations qui sont totalement fausses et appelle les organes de presse à plus de rigueur et de responsabilité dans le traitement de cette affaire", selon la note parvenue à Libération online. "Les autorités sénégalaises et françaises continuent de faire de ce dossier une priorité et le gèrent avec la plus grande exigence professionnelle que cela requiert. Le Sgee invite toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais à la retenue pour un aboutissement heureux des démarches en cours", d'après la même source.

