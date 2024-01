Infrastructures : Amadou Ba a inauguré les ponts de Baïla et de Diouloulou et de la boucle des Kalounayes Le Premier Ministre Amadou Ba a présidé ce 16 janvier 2024 la cérémonie officielle d'inauguration des ponts de Baïla et de Diouloulou et de la boucle des Kalounayes sur 52 km y compris 1 km de voirie de Coubanao.

Ces importantes infrastructures viennent consolider la transformation structurelle de la région de Ziguinchor en optimisant notamment son potentiel de connectivité.



Avec le pont de Baïla d’un coût de 5.327.081.901 FCFA, celui de Diouloulou (5.311.274.018 FCFA), l'aménagement et le bitumage de la boucle des Kalounayes sur 52 km y compris 1 km de voirie de Coubanao (17.731.618.073 FCFA) c'est un volume d'investissement fort impressionnant de plus de 28.369.000.000 FCFA qui a été consenti par le gouvernement et ses partenaires techniques pour changer considérablement le visage de la région.



En effet, l'aménagement et le bitumage de la boucle des Kalounayes s'inscrivent dans la dynamique impulsée par le gouvernement pour booster les secteurs porteurs de croissance. C'est ainsi que plusieurs infrastructures structurantes ont été construites pour donner forme à l'équité territoriale et sociale.



Pour rappel, l'inauguration des ponts de Baïla et de Diouloulou entre dans le cadre du vaste programme de conception et de réalisation de ponts et autoponts dans sept régions du Sénégal (Dakar, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, Matam, Saint Louis et Tambacounda) pour un coût global de 137.306.760.630 FCFA.





