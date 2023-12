Infrastructures : avec ses très bons résultats aux Bfem et Baccalauréat, Boulel réclame un nouveau lycée Premier élève de la localité en 1960, Adama Diouf, ministre conseiller et ancien président de l’Association des départements du Sénégal (Ads), porte le plaidoyer. avec ses très bons résultats aux Bfem et Baccalauréat, Boulel mérite d’avoir un nouveau lycée. Une information partagée par Bes Bi

Selon le journal, la commune de Boulel, dans le département de Kaffrine, se distingue chaque année par de très bons résultats aux examens du Bfem et du Baccalauréat, selon les autorités. Par conséquent, la localité mérite d’avoir un nouveau lycée pour encourager ces résultats d’autant que la plupart des salles de classe dans de l’actuel établissement sont dans un état de délabrement avancé.



C’est ainsi que premier élève de la localité en 1960, Adama Diouf, ministre conseiller et ancien président de l’Association des départements du Sénégal (Ads), porte le plaidoyer.



«C’était une promesse du gouvernement, nous sommes des fils de Boulel. Nous ferons tout pour que cette promesse soit tenue parce que c’est une école qui fait d’excellents résultats, deuxième ou troisième lycée dans la région. Je me fais le devoir de m’investir pleinement pour perpétuer ces bons résultats», a-t-il dit en marge d’une cérémonie de remise de matériels de bureau au personnel enseignant du lycée (imprimantes, photocopieuses…) ainsi qu’un climatiseur et divers autres matériels.



