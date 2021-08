Inhumation d’Hissène Habré: Ses deux épouses divisée Un désaccord commence à planer sur le lieu d’inhumation de l’ancien président tchadien Hissène Habré, mort hier, des suites du coronavirus. Les deux épouses de l’ancien Président tchadien divisée sur le choix du lieu de son enterrement.

Si la première épouse Fatime Hachem Habré, moins médiatisée, souhaite que Hissène Habré soit enterré au Tchad dans son pays natal, la seconde épouse, Fatime Raymonne Habré, plus visible sur le plan médiatique, souhaite que le corps du défunt président repose au Sénégal, son pays d’accueil depuis la perte de son pouvoir.



Ainsi, des sources proches de la deuxième épouse assurent même qu’il sera inhumé dès demain, à Dakar. Mais, informe-t-on, le fils aîné du Président Habré, vivant au Canada est en route pour le Sénégal afin pour une solution.



D’après Emedia, l’avocat de la famille, Me François Serre a réitéré la position de Fatime Raymonne de voir son époux enterré au Sénégal. Ce, après que le porte-parole du gouvernement tchadien a parlé de la possibilité pour la famille du Président Habré de rapatrier son corps, en précisant qu’aucun hommage ne lui sera rendu.



