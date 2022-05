Injures à la communauté Layène : Réponse par une plainte et un appel à la retenue aux fidèles

Lequel poursuit: "ces actes d’intolérance, particulièrement attentatoires au principe de la liberté de culte consacré par la Constitution, sont susceptibles de compromettre la paix, la cohésion et bon voisinage entre les communautés religieuses de notre pays, ainsi que l’ordre et la sécurité

publics. Dans le cadre d’une démarche purement républicaine, la communauté layène se réserve désormais le droit de porter à l’attention de la Justice, de tels agissements pour que force reste à la loi.



C’est tout le sens qu’il faut donner à la plainte récemment déposée au parquet du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance hors classe de Dakar contre deux personnes, pour diffamation et injure contre un groupe de personnes appartenant par leur origine à une religion déterminée, par le biais d’un moyen de communication électronique et provocation d’actes d'intolérance entre des personnes de religions ou de sectes différentes, en application du Code pénal".



Poursuite judiciaire et indifférence



" La communauté layène a foi en l’indépendance et l’impartialité de la Justice de notre pays. Aussi, le Khalife général des Layènes exhorte-t-il tous les talibés, conformément aux enseignements de Seydina Limamou Lahi (psl), à se garder de répondre à la médisance, aux invectives et à l’intolérance et à cultiver les idéaux ainsi que les valeurs de paix, de cordialité et de bon voisinage.



Que Dieu préserve et protège notre pays ", conclut le document.