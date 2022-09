Inondations: Macky Sall évoque les « dérèglements climatiques » Après la forte pluie qui s’est abattue à Dakar et un peu partout au Sénégal ce samedi, le Président Macky Sall, depuis la Mecque, a réagi via la RTS. Le chef de l’Etat a insisté sur le fait que ces pluies diluviennes sont le fruit des changements climatiques.

Rédigé par leral.net le Dimanche 4 Septembre 2022 à 21:12 | | 0 commentaire(s)|

« Les pluies diluviennes sont dues aux dérèglements climatiques dans le monde. Ce qui fait que les pluies sont beaucoup plus intenses et les dégâts très importants. La Météo l’avait annoncé : en fin août début septembre, l’on doit s’attendre à ce genre de précipitations », a-t-il déclaré au micro de la télévision nationale.



« C’est pourquoi, j’avais instruit le ministre de l’intérieur et le Ministre de l’eau à faire la situation d’une façon journalière en donnant des alertes en collaboration avec la Météo, ainsi que des recommandations pour que les bonnes pratiques soient adoptées.



Alors, je présente mes condoléances à tous les sénégalais et les rassurer quant à l’assistance et les dispositions idoines », a ajouté le chef de l’Etat.



Ousmane Wade