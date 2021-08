Inondations dans la banlieue: Un lutteur sinistré tabasse un Sapeur-pompier La colère des populations sinistrées s’accroît. Cette situation a fait éclater des tensions entre les habitants du quartier Alassane Dia de la commune de Diamaguène Sicap Mbao et les sapeurs-pompiers.

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Août 2021 à 10:04 | | 0 commentaire(s)|

Des jeunes du quartier qui s’activaient à faire évacuer les eaux stagnantes des maisons et ruelles s’affrontaient aux soldats du feu. S’affairant autour des tuyaux anacondas, les Sapeurs tentaient de les orienter dans d’autres endroits pour faciliter l’écoulement des eaux.



Ainsi, les jeunes s’y sont opposés catégoriquement et une altercations est survenue entre jeunes du quartier et sapeur-pompiers. Au cours des échauffourées, un Sapeur-pompier a été sauvagement tabassé par un lutteur sinistré qui l’a soulevé, envoyé avec violence au sol et malmené dans les eaux stagnantes.



D’après Les Echos, les sapeurs-pompiers se sont replié, avant de revenir à la charge pour régler leurs comptes avec le mis en cause. Et, il était déjà trop tard. Puisque, le mis en cause a disparu dans la nature.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos